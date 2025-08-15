Ο Αρμάντ Ντουπλάντις δηλώνει έτοιμος για νέο παγκόσμιο ρεκόρ: «Το επόμενο βήμα θα ήταν τα 6,30»

«Φρέσκος» από ένα ακόμη παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ και με ένα τρίτο συνεχόμενο χρυσό παγκόσμιο μετάλλιο στο στόχαστρό του, ο Αρμάντ Ντουπλάντις δηλώνει έτοιμος να… ξεπεράσει και πάλι τα όρια στο αγώνισμα.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις γράφει τη δική του ιστορία στο χώρο του στίβου και του επί κοντώ, αψηφώντας… τη βαρύτητα. Ο Σουηδός έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά την Τρίτη (12.08.2025), ξεπερνώντας τα 6,29 μέτρα στο Ουγγρικό Γκραν Πρι στη Βουδαπέστη, και θα είναι ένα από τα σημεία αναφοράς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του επόμενου μήνα, στο Τόκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το φυσικό επόμενο βήμα θα ήταν τα 6,30. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα τεράστιο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσω για μένα και για το άθλημα γενικότερα», δήλωσε ο Ντουπλάντις στους δημοσιογράφους.

«Θα είμαι εκεί σύντομα. Και μετά, υποθέτω φυσικά, θα συνεχίσω να ανυπομονώ όποτε μπορέσω να το ξεπεράσω, ελπίζω στο εγγύς μέλλον. Όσον αφορά το όριο, δεν το σκέφτομαι πραγματικά».

Ο Ντουπλάντις έδειξε για πρώτη φορά τον κόσμο πριν από πέντε χρόνια, ως 20χρονος, όταν ξεπέρασε τα 6.17 για πρώτη φορά, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ του Γάλλου Ρενό Λαβιλενί που είχε τεθεί το 2014.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 13 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, θα επισκεφτεί ξανά τον τόπο της Ολυμπιακής του ανατροπής, όπου κέρδισε το πρώτο του από τα δύο χρυσά μετάλλια στους Αγώνες του 2021, οι οποίοι αναβλήθηκαν λόγω Covid-19.

«Δεν έχω ενθουσιαστεί ποτέ τόσο πολύ για έναν αγώνα», δήλωσε ο Ντουπλάντις, ο οποίος σχεδιάζει να αγωνιστεί αύριο (16/8) στο Σιλεσία Diamond League και στον τελικό της κορυφαίας κατηγορίας στη Ζυρίχη αργότερα αυτόν τον μήνα.

«Θα είναι ένα τόσο καταπληκτικό στάδιο όταν είναι πιο γεμάτο και έχει την ενέργεια του κόσμου. Νομίζω ότι αυτό σίγουρα θα μου δώσει μια καλή ώθηση».