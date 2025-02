Ο Άρνε Σλοτ της Λίβερπουλ τιμωρήθηκε με δυο αγωνιστικές από την Premier league

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, Άρνε Σλοτ, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό δύο αγώνων, μετά την αποβολή του στην επεισοδιακή ισοπαλία (2-2) της ομάδας του στην έδρα της Έβερτον.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ενημέρωση της Premier League, ο Άρνε Σλοτ δέχθηκε κόκκινη κάρτα από τον διαιτητή του Έβερτον – Λίβερπουλ, Μάικλ Όλιβερ για χρήση “προσβλητικής, ή υβριστικής γλώσσας”.

Ο 46χρονος Ολλανδός θα μείνει στα “πιτς” για τα επόμενα δύο παιχνίδια της Λίβερπουλ, εντός έδρας με τη Γουλβς (16.02.2025) και εκτός έδρας με την Άστον Βίλα (19.02.2025).

Ο Σλοτ έχει ήδη εκτίσει ποινή αποκλεισμού ενός αγώνα αυτή τη σεζόν, μένοντας εκτός στην αναμέτρηση του League Cup της Λίβερπουλ με τη Σαουθάμπτον, αφού του δόθηκε η τρίτη κίτρινη κάρτα στη σεζόν κατά τη διάρκεια της ισοπαλίας 2-2 εναντίον της Φούλαμ.

Another angle of Arne Slot’s red card tonight…



What did he say to Michael Oliver pic.twitter.com/qzR376WKUw