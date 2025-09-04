Ο Αρόλντ Μουκουντί απέρριψε την Εθνική Καμερούν και θα συνεχίσει προπονήσεις με την ΑΕΚ

Ο Αρόλντ Μουκουντί της ΑΕΚ αρνήθηκε να ενσωματωθεί στην εθνική Καμερούν, καταγγέλλοντας έλλειψη σεβασμού, με τον αμυντικό της ΑΕΚ να μένει στην Αθήνα και να συνεχίζει τις προπονήσεις με την Ένωση.

Συγκεκριμένα, ο Αρόλντ Μουκουντί δεν ταξίδεψε στο Καμερούν για να ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα της χώρας του, παρά την κλήση που έλαβε για τα παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Ο αμυντικός της ΑΕΚ επικαλούμενος «έλλειψη σεβασμού» από πλευράς της ομοσπονδίας δεν θα βρεθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, με την υπόθεση να φέρεται πως έχει ένα μπέρδεμα.

Το όλο ζήτημα ξεκίνησε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Καμερούν Μαρκ Μπρις και της ομοσπονδίας, με αποτέλεσμα ο Μουκουντί να θεωρεί πως η συμμετοχή του στην Εθνική ομάδα γίνεται περισσότερο αναγκαστικά και όχι λόγω επιθυμίας του προπονητή, με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ να αρνείται να μπει στο αεροπλάνο για να βρεθεί στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

Με αυτό τον τρόπο, ο Μουκουντί θα παραμείνει στην Αθήνα όπου θα συνεχίσει τις προπονήσεις του με την ΑΕΚ.