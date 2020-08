Ο Μίκελ Αρτέτα κατέκτησε πρόσφατα τον πρώτο τίτλο της καριέρας του ως προπονητής της Άρσεναλ, “σηκώνοντας” το Κύπελλο Αγγλίας στον τελικό κόντρα στην Τσέλσι και πλέον μπορεί να πάρει το τρόπαιο και στο σπίτι του.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με αγγλικό δημοσίευμα, η οικία του στο Λονδίνο έχει πια και έναν φοβερό και πανάκριβο προστάτη. Πιο συγκεκριμένα, ο Αρτέτα αγόρασε έναν εκπαιδευμένο σκύλο, Ολλανδικό Ποιμενικό στη ράτσα, έναντι του ιλιγγιώδους ποσού των 20.000 λιρών (περίπου 22.000 ευρώ).

Αντίστοιχες επενδύσεις σε σκύλους προστάτες έχουν κάνει και πολλοί παίκτες ομάδων στην Αγγλία, όπως οι Πολ Πογκπά, Ουγκο Γιορίς, Τζακ Γκρίλις, Ντέλε Αλι και Τζακ Γουίλσιρ, σε μία προσπάθεια να προστατευθούν και από το πλήθος ληστειών που έχουν καταγραφεί σε οικείς διασήμων στο Νησί, τα τελευταία χρόνια.

