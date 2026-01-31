Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε τον Στέφαν Μίτροβιτς

Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Στέφαν Μίτροβιτς, με τον 23χρονο Σέρβο επιθετικό να έρχεται στους Αρκάδες με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική Ελλάς Βερόνα.

Ο Στέφαν Μίτροβιτς, ο οποίος είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Σερβίας, θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της Super League και ψάχνει νίκες για να αποφύγει περιπέτειες.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

“Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή από την Σερβία, Stefan Mitrović.

Ο ποδοσφαιριστής, Stefan Mitrović εντάσσεται στο δυναμικό του ASTERAS AKTOR με τη μορφή δανεισμού από την ιταλική ομάδα, Hellas Verona. Ο Stefan γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου 2002 στην πόλη Kruševac της Σερβίας και αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Stefan Mitrović είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σερβίας, μετρώντας 10 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί και στα κλιμάκια των Εθνικών ομάδων της χώρας του, έχοντας μάλιστα σκοράρει 6 γκολ σε 17 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα της Σερβίας U21. Ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες ποδοσφαιρικών ομάδων στον Καναδά.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Ευρώπη, έχοντας αγωνιστεί σε τέσσερα διαφορετικά πρωταθλήματα, Σερβία, Ιταλία, Βέλγιο και Ολλανδία. Μάλιστα, την περίοδο 2022-2023 αναδείχθηκε νταμπλούχος με την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα.

Καλωσορίζουμε τον Stefan Mitrović στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας”.