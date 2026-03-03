Ο Αστέρας Τρίπολης θα παλέψει για τη σωτηρία στη Super League με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στον πάγκο

Το δύσκολο έργο στην τεχνική ηγεσία του Αστέρα Τρίπολης ανέλαβε επίσημα ο Γιώργος Αντωνόπουλος, που θα κληθεί να κρατήσει την ομάδα στην Super League.

Ο Αστέρας Τρίπολης είναι στην προτελευταία θέση με 16 βαθμούς και απέχει πέντε από την 12η ΑΕΛ Novibet. Το έργο της παραμονής στην Super League δεν είναι εύκολο και ο άπειρος Γιώργος Αντωνόπουλος έχει την ευκαιρία να συστηθεί στο κοινό του ελληνικού πρωταθλήματος κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης

Ο κ. Γιώργος Αντωνόπουλος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας του Αστέρα Τρίπολης. Ο κ. Αντωνόπουλος έχει πολύχρονη συνεργασία με τον Αστέρα και τα τελευταία χρόνια αποτελεί στέλεχος του προπονητικού επιτελείου του συλλόγου μας.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ήταν προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Β’, με την ομάδα μας να διαγράφει εξαιρετική πορεία και να βρίσκεται σε όλη τη χρονιά στις θέσεις των Play Offs της Super League 2.

Άμεσος συνεργάτης του κ. Αντωνόπουλου θα είναι ο κ. Βαγγέλης Ντίσιος. Ευχόμαστε στο νέο επιτελείο της πρώτης ομάδας του συλλόγου μας καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνουν.