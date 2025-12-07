Ο Αταμάν είδε νερά στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού και τρόλαρε τον Ολυμπιακό για το ΣΕΦ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία επιβλητική νίκη με 110-66 επί του Πανιωνίου στην GBL και ο Εργκίν Αταμάν είχε… όρεξη μετά το τέλος της αναμέτρησης, βρίσκοντας την ευκαιρία να τρολάρει και τον Ολυμπιακό για τη βροχή στο ΣΕΦ.

Το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Euroleague, αναβλήθηκε εξαιτίας των προβλημάτων με τη βροχή στο ΣΕΦ και ο Εργκίν Αταμάν έριξε σχετική ατάκα, μόλις είδε τα νερά από το μπουγέλο των παικτών στον Ρογκαβόπουλο, στα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, μετά το Παναθηναϊκός – Πανιώνιος.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του “τριφυλλιού” ανέφερε τα εξής: “Τι συνέβη; Νόμιζα ότι μόνο στο ΣΕΦ υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή βρέχει και εδώ; Λοιπόν, καλή δουλειά. Κάνατε ένα καλό παιχνίδι. Ρόγκα συγχαρητήρια για το ρεκόρ. Μεγάλο ρεκόρ. Συγχαρητήρια. Επίσης, αύριο θα παραλείψεις το ατομικό, γιατί ήδη έκανες το ατομικό σήμερα. Για τους άλλους, 15:00 ατομική, 16:00 ομαδική προπόνηση για να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι με το Μιλάνο. Πάμε!”.

Coach Ergin Ataman kept the mood high by reminding us his great sense of humour and then shifted straight to what matters:

respect for the effort, pride in Nikos Rogkavopoulos’ record-breaking performance, and full focus on the work ahead!



Tomorrow, we’re back at it. Same… pic.twitter.com/Itc4rmBHhR — Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 7, 2025

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε μάλιστα το σχετικό video και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της: “Ο κόουτς Αταμάν διατήρησε το κέφι ψηλά, υπενθυμίζοντάς μας το υπέροχο χιούμορ του, και στη συνέχεια πέρασε κατευθείαν στο θέμα που έχει σημασία: σεβασμός για την προσπάθεια, υπερηφάνεια για την ρεκόρ επίδοση του Νίκου Ρογκάβαλου και πλήρης συγκέντρωση στο έργο που μας περιμένει! Αύριο, επιστρέφουμε στη δράση. Με την ίδια όρεξη. Με την ίδια νοοτροπία”.