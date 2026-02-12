Ο Αθηναϊκός στα ημιτελικά του Eurocup Women: Τεράστια νίκη πρόκριση στην έδρα της ισπανικής Αβενίδα

Ο Αθηναϊκός προκρίθηκε στα ημιτελικά του Eurocup Women, πανηγυρίζοντας τεράστιο διπλό στην Ισπανία με 79-68 απέναντι στην Αβενίδα, στη μεταξύ τους ρεβάνς στην οκτάδα.

Ο Αθηναϊκός της Στέλλας Καλτσίδου κατάφερε να ανατρέψει τη διαφορά των έξι πόντων από τον πρώτο αγώνα επί ελληνικού εδάφους (65-71) και να εξασφαλίσει την πρόκριση στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, με τον πρώτο αγώνα να διεξάγεται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην Ελλάδα και ο δεύτερος στις 4 Μαρτίου στη Γαλλία.

Στο κρίσιμο σημείο, με το σκορ στο 68-69 και 2″21″ να απομένουν, οι Πρινς και Παρκς έδωσαν λύσεις, διαμορφώνοντας το 68-74 και στη συνέχεια το τελικό 68-77 με 36΄΄ για το φινάλε.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79

ΑΒΕΝΙΔΑ (Μοντανάνα): Σοριάνο 7, Μαγκαρίτι, Σπρεαφίκο 6 (2), Αρόχο, Μαρτίν 13 (2), Ζέλους, Μάιερς 14 (2), Βιλάρο 7 (1), Κις 13 (2), Κέιβ 8.

ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Καλτσίδου): Ράτζα 3, Τσινέκε, Ουίντερμπερν 17 (3), Παυλοπούλου, Μίλερ 4, Τάντιτς, Πρινς 18 (3), Παρκς 15 (3), Ανίγκουε 13, Χρίστοβα 9 (1).