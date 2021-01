Ο Ατζούν του Survivor ρίχνει ποδοσφαιρική «βόμβα» (pics)

Η Φενέρμπαχτσε φέρεται να βρίσκεται μία “ανάσα” από την απόκτηση του Μεσούτ Οζίλ από την Άρσεναλ και πίσω από τη μετεγγραφική “βόμβα” βρίσκεται ο “Mr Survivor”, Ατζούν Ιλιτσαλί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Γερμανός παγκόσμιος πρωταθλητής με ρίζες από την Τουρκία, έχει συμφωνήσει με την ομάδα από την πατρίδα της οικογένειάς του, για συμβόλαιο συνεργασίας 3,5 ετών.

Ο Ατζούν Ιλιτσαλί φαίνεται όμως ότι ήταν ο άνθρωπος “κλειδί” για τη συμφωνία, αφού διατηρεί προσωπικές σχέσεις τόσο με τον ποδοσφαιριστή, όσο και με τον πρόεδρο της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, συμβάλλοντας έτσι στη μεγάλη μετεγγραφή. Με βάση τα δημοσιεύματα μάλιστα, ο ίδιος δεν αποκλείεται να συνδράμει και οικονομικά, μέσω χορηγιών.

💬 Acun Ilıcalı: “Mesut Ozil will wear the Fenerbahçe shirt one day.” pic.twitter.com/WMtHL9MzjI