Ο Αχιλλέας Πούγγουρας συμφώνησε με τον ΟΦΗ και επιστρέφει στην Ελλάδα

Μετά από μία διετία στην Τουρκία και τη Σίβασπορ, ο Αχιλλέας Πούγγουρας θα επιστρέψει στην ελληνική Super League, για να φορέσει τη φανέλα του ΟΦΗ στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο Αχιλλέας Πούγγουρας αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό το 2023 και έκανε το… βήμα για το εξωτερικό, φορώντας τη φανέλα της Σίβασπορ στην Τουρκία, αλλά στα 30 του χρόνια θα επανέλθει στην Ελλάδα, καθώς συμφώνησε με τον ΟΦΗ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Κρήτη.

Ο πρώην αμυντικός και του ΠΑΟΚ αναμένεται έτσι άμεσα στο Ηράκλειο, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΟΦΗ, διάρκειας 1,5 έτους.