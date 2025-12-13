Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ο Αχμέντ Τουμπά του Παναθηναϊκού δεν θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Δεν βρίσκεται στην αποστολή της Αλγερίας ο αμυντικός του Παναθηναϊκού
Ο Τουμπά σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τουμπά σε αγώνα του Παναθηναϊκού (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Μία απουσία λιγότερη για τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Αχμέντ Τουμπά να μη βρίσκεται τελικά στην αποστολή της εθνικής Αλγερίας και να παραμένει στο Κορωπί.

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών των Σίριλ Ντέσερς και Αλμπάν Λαφόν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά ο Αχμέντ Τουμπά θα είναι διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ, στα επόμενα παιχνίδια του “τριφυλλιού”.

Οι διεθνείς Αφρικανοί ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων αναμένεται να αποχωρήσουν στις 15 Δεκεμβρίου για τη διοργάνωση στο Μαρόκο και ο Παναθηναϊκός θα χάσει μόνος τους Ντέσερς και Λαφόν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
192
139
138
117
95
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo