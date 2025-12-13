Ο Αχμέντ Τουμπά του Παναθηναϊκού δεν θα φύγει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Μία απουσία λιγότερη για τον Παναθηναϊκό στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Αχμέντ Τουμπά να μη βρίσκεται τελικά στην αποστολή της εθνικής Αλγερίας και να παραμένει στο Κορωπί.

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί των υπηρεσιών των Σίριλ Ντέσερς και Αλμπάν Λαφόν κατά τη διάρκεια του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, αλλά ο Αχμέντ Τουμπά θα είναι διαθέσιμος για τον Ράφα Μπενίτεθ, στα επόμενα παιχνίδια του “τριφυλλιού”.

Οι διεθνείς Αφρικανοί ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων αναμένεται να αποχωρήσουν στις 15 Δεκεμβρίου για τη διοργάνωση στο Μαρόκο και ο Παναθηναϊκός θα χάσει μόνος τους Ντέσερς και Λαφόν.