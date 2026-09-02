«Πρώτη» για Βασίλη Σπανούλη στον Άρη – Προπονήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Η προετοιμασία του Άρη συνεχίστηκε σήμερα Τετάρτη (02.09.2026) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Η συγκεκριμένη, ήταν και η πρώτη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική μπάσκετ, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Κώστα Χαραλαμπίδη.

Στις προπονήσεις εντάχθηκε και η πλειοψηφία των διεθνών παικτών του Άρη, αφού στο «Nick Galis Hall» βρέθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Θανάσης Αντετοκούνμπο (σ.σ. τελευταίο απόκτημα στους Θεσσαλονικείς), Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

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Ο Κεμ Μπιρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και θα ενσωματωθεί αύριο (03/09) στην προετοιμασία, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα υποβληθεί για λίγες μέρες σε θεραπεία στο γόνατο. Απόντες ήταν οι τραυματίες Adam Mokoka και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί την Πέμπτη (03.09.2026) με μία μεσημεριανή προπόνηση. Το επόμενο τεστ για τους «κιτρινόμαυρους» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (06.09), σε κεκλεισμένων των θυρών φιλικό, στο «Nick Galis Hall», με τους Vikos Falcons.