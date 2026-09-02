Ολυμπιακός: Νέα βελτιωμένη πρόταση της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς

Την ώρα που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ενισχυθεί στα εξτρέμ, κοιτάζοντας τις περιπτώσεις των Λέον Μπέιλ και Τιάγκο Νους, η Κράσνονταρ επανέρχεται και κάνει ό,τι μπορεί για βάλει στο ρόστερ της τον Ζέλσον Μαρτίνς.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Κράσνονταρ κατέθεσε νέα -βελτιωμένη- πρόταση ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μαρτίνς (η πρώτη ήταν ύψους 5 εκατομμυρίων).

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Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν η διοίκηση του Ολυμπιακού θα εξετάσει ή θα φτάσει στο σημείο να αποδεχθεί τη νέα βελτιωμένη πρόταση της ρωσικής ομάδας.

Αρχική πρόθεση των Πειραιωτών ήταν να διατηρήσουν τον Πορτογάλο εξτρέμ στο ρόστερ τους, αλλά το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ δεν αποκλείεται να “αναγκάσει” τους Πειραιώτες να αναθεωρήσουν τις προθέσεις τους.