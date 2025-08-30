Ο Αζεντίν Ουναΐ με κανονική μεταγραφή στη Χιρόνα – Στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με Μαρσέιγ

Στη Χιρόνα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος βρισκόταν κάθε μέρα εδώ και τρεις μήνες στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
Η Χιρόνα απέκτησε, μάλιστα, τον Αζεντίν Ουναΐ με κανονική μεταγραφή, αφού οι Ισπανοί αγόρασαν τον παίκτη από τη Μαρσέιγ έναντι 6 εκατ. ευρώ, με τους Γάλλους να διατηρούν 20% σε περίπτωση μεταπώλησης.
Ο Παναθηναϊκός περίμενε τον Ουναΐ ένα καλοκαίρι, αλλά η περίπτωση του Μαροκινού χαφ δεν προχώρησε ποτέ.
Υπενθυμίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής έκανε μια καλή σεζόν ως δανεικός στους «πράσινους», αλλά φέτος επέλεξε να αγωνιστεί στη La Liga.
Να σημειωθεί ότι ο Ουναΐ βρίσκεται ήδη στην Ισπανία και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Χιρόνα. Έχει ήδη διαρρεύσει, μάλιστα, βίντεο με την παρουσίασή του στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας.