Ο Αζεντίν Ουναΐ με κανονική μεταγραφή στη Χιρόνα – Στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία με Μαρσέιγ

Το καλοκαιρινό σίριαλ με τον Μαροκινό χαφ ολοκληρώθηκε
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού
Ο Ουναϊ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Στη Χιρόνα θα συνεχίσει οριστικά την καριέρα του ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος βρισκόταν κάθε μέρα εδώ και τρεις μήνες στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

Η Χιρόνα απέκτησε, μάλιστα, τον Αζεντίν Ουναΐ με κανονική μεταγραφή, αφού οι Ισπανοί αγόρασαν τον παίκτη από τη Μαρσέιγ έναντι 6 εκατ. ευρώ, με τους Γάλλους να διατηρούν 20% σε περίπτωση μεταπώλησης.

Ο Παναθηναϊκός περίμενε τον Ουναΐ ένα καλοκαίρι, αλλά η περίπτωση του Μαροκινού χαφ δεν προχώρησε ποτέ.

Υπενθυμίζεται ότι ο ποδοσφαιριστής έκανε μια καλή σεζόν ως δανεικός στους «πράσινους», αλλά φέτος επέλεξε να αγωνιστεί στη La Liga.

Να σημειωθεί ότι ο Ουναΐ βρίσκεται ήδη στην Ισπανία και τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Χιρόνα. Έχει ήδη διαρρεύσει, μάλιστα, βίντεο με την παρουσίασή του στο γήπεδο της ισπανικής ομάδας.

