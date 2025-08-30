Ο Αζεντίν Ουναΐ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Χιρόνα

Η Χιρόνα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Το μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό έληξε και επίσημα. Ο Αζεντίν Ουναΐ ανακοινώθηκε από τη Χιρόνα, η οποία του πρόσφερε πενταετές συμβόλαιο!

Οι πράσινοι κυνήγησαν την περίπτωσή του για αρκετές εβδομάδες, αλλά οι υψηλές απαιτήσεις της Μαρσέιγ αρχικά και στη συνέχεια η στάση του ποδοσφαιριστή οδήγησε σε ναυάγιο τις επαφές μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Αζεντίν Ουναΐ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2030 με τη Χιρόνα και θα αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα που τόσο επιθυμούσε.