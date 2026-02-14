Ο coach Γιάννης Αντετοκούνμπο στο NBA All Star Game, οι οδηγίες στον Τάκο Φολ, η μπηχτή για τον Σαμς Σαράνια και η νίκη

Μπορεί να μη συμμετέχει στο φετινό All Star Game λόγω τραυματισμού, αλλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει και φέτος παρουσία στη “γιορτή” του μπάσκετ του NBA, που διεξάγεται στην Καλιφόρνια.

Έχοντας στο πλάι του τα αδέρφια του, Θανάση και Άλεξ -και στην εξέδρα τη μητέρα και τη γυναίκα του- ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέλαβε χρέη προπονητή και οδήγησε την Team Giannis στη νίκη επί της Team Anthony (65-58) στο Celebrity Game με MVP τον ηθοποιό Ρομ Φλιν.

Ο Φλιν που ήταν και πέρυσι ο MVP του Celebrity Game πέτυχε 17 πόντους και πανηγύρισε τα back to back MVP! Η Team Anthony είχε τον Κίναν Άλεν πρώτο σκόρερ με τον παίκτη των Λος Άντζελες Τσάρτζερς του NFL, να πετυχαίνει 18 πόντους.

Βέβαια η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε στις τάξεις της τον πανύψηλο Τάκο Φολ (ύψος 2.26μ.), που είναι εν ενεργεία παίκτης της G-League και πέτυχε 20 πόντους, πήρε 21 ριμπάουντ κι έκανε πέντε κοψίματα.

Ο Έλληνας “αστέρας” των Μιλγουόκι Μπακς φρόντισε να δώσει αρκετά ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα πριν την έναρξη του αγώνα.

Αρχικά ο “Greek Freak” έδωσε οδηγίες στον Τάκο Φολ και τον ηθοποιό Κίγκαν-Μάικλ Κι, ενώ διαπραγματεύτηκε και τον χρόνο συμμετοχή τους, ανάλογα με τα καλάθια που θα βάλουν. Μάλιστα, στον ψηλό του, του έδωσε το δικαίωμα, ανά δυο καλάθια που θα β’αζει, να μπορεί να σουτάρει ένα τρίποντο.

Giannis negotiating playing time for the Celeb Game is comedy gold. pic.twitter.com/yU55oosFIW — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 13, 2026

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επανέφερε τον Τάκο Φολ στο παρκέ σε κρίσιμο σημείο και προσπάθησε να του μεταδώσει την ανταγωνιστική του φύση, ζητώντας του να παίξει όπως θα έπαιξε ο Σακίλ Ο’Νιλ και όχι όπως ο Γουενμπανιάμα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)

Στην συνέχεια ο Έλληνας σούπερ σταρ, εμφανίστηκε στο flash interview με ποπ-κορν και την… είπε στον Σαμς Σαράνια, που είναι μέλος της ομάδας του, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να βάλει καλάθια. Θυμίζουμε ότι ο Αμερικανός ρεπόρτερ του ESPN ασχολήθηκε εκτενέστατα το τελευταίο διάστημα, με το μέλλον του Αντετοκούνμπο στους Μπακς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bleacher Report (@bleacherreport)

Giannis on Shams. pic.twitter.com/wYIamBqfsV — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 14, 2026

Όσον αφορά τις αναμετρήσεις των Rising Star, η Team Βινς και η Team Μέλο έδωσαν ραντεβού στον τελικό, με την πρώτη να επικρατεί με 25-24. MVP ήταν ο Βι Τζέι Έτζκομπ με 6 πόντους και 2 ριμπάουντ σε 8’45”.

Το All-Star Game θα διεξαχθεί την Κυριακή, μετά από ένα απόγευμα αγώνων το Σάββατο (σουτ, καρφώματα και ευστοχία).