Ο Στέφανος Δέδας αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής της σεζόν 2020-21 στο Ισραήλ, μετά την εκπληκτική πορεία που κατέγραψε με την Χάποελ Χολόν.

Στην τετράδα του πρωταθλήματος και την οκτάδα του Basketball Champions League οδήγησε ο Στέφανος Δέδας την Χαποέλ Χολόν, με την ισραηλινή λίγκα να βραβεύει τον Έλληνα τεχνικό ως τον καλύτερο προπονητή της σεζόν, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (15/6).

(Finalist) for Champions League coach of the year.

(Definitely) winner League coach of the year.

