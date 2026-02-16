Ο διαιτητής του Ίντερ – Γιουβέντους κατήγγειλε ότι δέχτηκε απειλές θανάτου

Η Ίντερ κέρδισε 3-2 τη Γιουβέντους στο κλασικό ντέρμπι της Serie A με πρωταγωνιστή της αναμέτρησης να είναι ο διαιτητής, Φεντερίκο Λα Πένα, εξαιτίας της αποβολής του Καλουλού.

Η απόφαση του Ιταλού διαιτητή να αποβάλει τον αμυντικό της Γιουβέντους στο 42′ προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από τη «γηραιά κυρία», αλλά και από τον αρχιδιαιτητή της Serie A που «έβγαλε στη σέντρα» τον διαιτητή του αγώνα της Ίντερ με τους μπιανκονέρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λα Πένα κατήγγειλε στην αστυνομία ότι δέχτηκε απειλές θανάτου, οι οποίες αφορούσαν και τη σύζυγό του αλλά και τις δύο μικρές του κόρες. Μερικές από τις ατάκες που προκάλεσαν την καταγγελία του ήταν «θα σε πυροβολήσω», «θα σε σκοτώσω», «θα έρθουμε να σε βρούμε ξέρουμε πού μένεις».

Η αστυνομία συμβούλευσε τον διαιτητή και την οικογένειά του να μην βγαίνουν από το σπίτι μέχρι να εκτονωθεί η κατάσταση.