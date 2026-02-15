Συμβαίνει τώρα:
Χαμός μετά τη λήξη του Ίντερ – Γιουβέντους: Έξαλλος με τον διαιτητή ο Σπαλέτι στα αποδυτήρια

Οι «μπιανκονέρι» είχαν έντονα παράπονα από τη διαιτησία του Derby d' Italia
Η κόκκινη κάρτα στον Καλουλού
Η κόκκινη κάρτα στον Καλουλού που προκάλεσε την ένταση/ (Marco Alpozzi/LaPresse via AP)

Το ντέρμπι της Serie A ανάμεσα στην Ίντερ και τη Γιουβέντους είχε μεγάλο ενδιαφέρον και εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Οι «νερατζούρι» κέρδισαν 3-2 με γκολ του Ζιελίνσκι στο 90′ και ο Σπαλέτι ξέσπασε στη φυσούνα των αποδυτηρίων.

Ο διαιτητής του αγώνα απέβαλε τον Καλουλού στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με μία δεύτερη κίτρινη κάρτα, που σίγουρα ήταν υπερβολική. Μετά τη λήξη του αγώνα, ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Κομολί, ο προπονητής Σπαλέτι και ο Κιελίνι επιτέθηκαν στο διαιτητή του αγώνα με την Ίντερ.

 

Πέρα από αυτό το γεγονός, υπήρξε ένταση και από τις κερκίδες, με οπαδούς των γηπεδούχων να προκαλούν τους ανθρώπους της Γιουβέντους.

 

Η νίκη της Ίντερ την κράτησε με απόσταση ασφαλείας στην πρώτη θέση της Serie A, καθώς είναι 8 βαθμούς μπροστά από τη Μίλαν με παιχνίδι περισσότερο. Η Γιουβέντους είναι στην πέμπτη θέση σε ισοβαθμία με την τέταρτη Ρόμα, που έχει παιχνίδι λιγότερο.

