«Ο διάσημος Ράφα Μπενίτεθ απέρριψε τον Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό» σύμφωνα με πολωνικό ρεπορτάζ

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε την έκπληξη στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΛ Novibet και χρησιμοποίησε τον Κώστα Κότσαρη κάτω από την εστία, αφήνοντας εκτός τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους Πολωνούς.

Με τον Αλμπάν Λαφόν τραυματία, ο Ράφα Μπενίτεθ φαίνεται ότι προτιμά τον Κώστα Κότσαρη σαν δεύτερη επιλογή για το τέρμα του Παναθηναϊκού και η απόφασή του για τον Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι σχολιάστηκε από την ιστοσελίδα sport.pl, σε άρθρο με τίτλο «Διάσημος προπονητής απέρριψε διεθνή Πολωνό».

Το κείμενο γράφει δε μεταξύ άλλων στα εξής: «Η σεζόν του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό δεν εξελίσσεται όπως αναμενόταν. Παρότι ο ίδιος έχει ήδη δύο συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Πολωνίας και απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του ομοσπονδιακού προπονητή, Γιαν Ούρμπαν, η κατάσταση στον σύλλογο προκαλεί ανησυχία.

Ο 28χρονος τερματοφύλακας έχασε τη θέση του βασικού τον Νοέμβριο και στον τελευταίο αγώνα της ομάδας απέναντι στην ΑΕΛ Novibet (2-2), ο Ράφα Μπενίτεθ προτίμησε έναν άλλο τερματοφύλακα. Η πορεία του Ντραγκόφσκι φαινόταν πολλά υποσχόμενη, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στη Serie A με τη φανέλα της Έμπολι, ωστόσο η μετάβασή του σε έναν ισχυρό ευρωπαϊκό σύλλογο δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Αν και ο Παναθηναϊκός αποτελεί ένα σημαντικό ελληνικό brand και συμμετέχει τακτικά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ο Πολωνός τερματοφύλακας περιορίζεται όλο και περισσότερο στον πάγκο. Από την αρχή της σεζόν, η φόρμα του Ντραγκόφσκι δεν ήταν σταθερή. Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, ήταν βασικός στους περισσότερους αγώνες, αλλά αντικαταστάθηκε δύο φορές από τον Άλμπαν Λαφόν. Η άφιξη του Ράφα Μπενίτεθ στα τέλη Οκτωβρίου έφερε νέα δεδομένα με την κατάσταση να χειροτερεύει για τον Πολωνό τις τελευταίες εβδομάδες.

Στον αγώνα εναντίον της ΑΕΛ Novibet, παρά το γεγονός ότι ο Ντραγκόφσκι ήταν διαθέσιμος, ο προπονητής επέλεξε τον 29χρονο Κωνσταντίνο Κότσαρη. Η επιλογή του Μπενίτεθ στέλνει ένα μήνυμα δυσπιστίας προς τον Πολωνό τερματοφύλακα, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να θεωρεί τη θέση του εξασφαλισμένη».