Στον… απόηχο της κατάκτησης του Μουντιάλ του Κατάρ από την Αργεντινή, ο διεθνής Τύπος «αποθεώνει» τον MVP του τουρνουά, Λιονέλ Μέσι, χωρίς να ξεχνά και το «φαινόμενο», Κιλιάν Μπαπέ. Πάντως, η πλευρά των Γάλλων και πιο συγκεκριμένα η “L’ Equipe”, έχει συγκεκριμένα παράπονα.

«Ο Λιονέλ Μέσι έχει βάλει την σημαία του στην κορυφή του Έβερεστ», χαιρετίζει η βρετανική εφημερίδα «The Times», που χαρακτηρίζει τον «ψύλλο», έναν από τους «σπουδαιότερους όλων των αθλημάτων».

«Αιώνια δόξα στον Μέσι», τιτλοφορείται η αργεντίνικη αθλητική εφημερίδα «Olé», αντανακλώντας το γενικό συναίσθημα στην Αργεντινή, με την επισήμανση, πως «ένας ολόκληρος λαός περίμενε σχεδόν είκοσι χρόνια την στέψη του διάσημου Νο 10, που ενώθηκε με τον Ντιέγκο Μαραντόνα στο Πάνθεον των θεών του ποδοσφαίρου».

Όπως πολλοί άλλοι τίτλοι του διεθνούς Τύπου, η «Gazzetta dello Sport» είναι… πεπεισμένη ότι ο Μέσι είναι «ισάξιος με τον Μαραντόνα».

Γιατί «ο Μέσι είναι μια ιδιοφυΐα σε ένα συνηθισμένο σώμα, ή μάλλον σε ένα σώμα που δεν έχει τίποτε αθλητικό». Αλλά «στο ποδόσφαιρο, αυτή η σωματική διάπλαση μπορεί να είναι αρκετή εάν έχεις το κεφάλι ενός καλλιτέχνη και το πόδι του Θεού», γράφει χαρακτηριστικά η ιταλική εφημερίδα, κάτω από μια φωτογραφία του Μέσι που αγαλλιάζει από χαρά.

«Οπως ο Ντιέγκο Μαραντόνα στην εποχή του, το είδωλο των γηπέδων ανταποκρίθηκε στην φήμη του την Κυριακή, περισσότερο από ποτέ το καμάρι ενός ολόκληρου λαού», γράφει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro», επαινώντας τον «καταπληκτικό Μέσι».

Στα 35 του, ο Μέσι «οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή με «Μαραντόνια απόδοση», τονίζει η ισπανική αθλητική εφημερίδα «Marca», ενώ η «El Pais», αναφέρει: «Το 10 φθάνει στην δόξα» μετά από «μια ζωή απογοήτευσης και αμοιβαίας παρεξήγησης μεταξύ αυτού και της χώρας του, με δύο αποχαιρετισμούς από την εθνική ομάδα».

Ακόμη και στην Βραζιλία, στην μεγάλη αντίπαλο της «αλμπισελέστε», η νίκη των Αργεντινών «αδελφών» και η στέψη του Μέσι, «του καλύτερου» που «άξιζε πολύ να σηκώσει το κύπελλο», συζητήθηκαν αθλητικά, σύμφωνα με την εφημερίδα «O Globo».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 βάζει τέλος στην συζήτηση για τους Μέσι και Ρονάλντο. Ο Αργεντινός είναι ο καλύτερος παίκτης των τελευταίων 50 ετών», γράφει ο βραζιλιάνικος ειδησεογραφικός ιστότοπος «Uol», χωρίς ωστόσο να τολμήσει να συγκρίνει τον Μέσι με τον «Βασιλιά» Πελέ.

Για την γερμανική εφημερίδα «Süddeutsche Zeitung», «Ο Λιονέλ Μέσι δημιουργεί ένα αιώνιο έργο» κερδίζοντας «τον πρώτο τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή σε έναν ασπρογαλάζιο καθεδρικό ναό».

Ο Μέσι επιτέλους παγκόσμιος πρωταθλητής: «ένα σημαντικό γεγονός στην Ιστορία του παιχνιδιού που φέρνει αυτόν τον απόλυτο καλλιτέχνη πιο κοντά στην αθανασία», τιτλοφορείται η γαλλική αθλητική εφημερίδα «l’Equipe», που… απλώς λυπάται, επειδή ο Μέσι δεν… «διάλεξε μία άλλη ημέρα».

Ο πρωτοσέλιδος τίτλος της γαλλικής «Liberation», χαιρετίζει εξίσου τους «θρυλικούς» Μέσι και Μπαπέ, μοιράζοντας το πρωτοσέλιδο του δίκαια μεταξύ των δύο αντιπάλων στην Ντόχα, αλλά και συμπαικτών στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Η ιταλική «Gazzetta dello sports» χαιρετίζει επίσης τον Μπαπέ ως «ένα φαινόμενο που δεν μοιάζει με κανέναν», ενώ η «Süddeutsche Zeitung» αποτίει φόρο τιμής στον νεαρό Γάλλο και την «ατομική του απόδοση για τα βιβλία της Ιστορίας του ποδοσφαίρου».

«Τι τελικός!» αναφέρει η «Frankfurter Allgemeine Zeitung» που κάνει λόγο για «τρελή βραδιά» για τις δύο ομάδες που πέρασαν από «παράδεισο και κόλαση».

«Αξέχαστος τελικός», «παραλήρημα», «έκσταση», «ο καλύτερος τελικός όλων των εποχών», αναφωνεί ο αργεντίνικος Τύπος, αλλά και ο γαλλικός Τύπος που ενθουσιάζεται με αυτόν τον «τελικό σε αποθέωση», ενός «ματς με εξωπραγματικό σασπένς» ή «εντελώς τρελό», σύμφωνα με την «Le Monde».

«Ένα από αυτά τα ηρωικά ματς που μένουν στον χρόνο», υπογραμμίζει η «L Equipe» και προσθέτει: «αλλά και ένα από αυτά τα μαχαιρώματα που τρυπούν την καρδιά»…

Πάντως, η γαλλική εφημερίδα εκφράζει και τα παράπονα της προς την διαιτησία του Πολωνού διαιτητή, Σιμόν Μαρτσίνιακ, για το γκολ που σημείωσε ο Μέσι στο 108ο λεπτό, τονίζοντας πως δεν θα έπρεπε να καταλογισθεί, για παράβαση των κανονισμών.

Ειδικότερα, την στιγμή που σκοράρει ο Μέσι, δύο άτομα από τον πάγκο της εθνικής Αργεντινής, βρίσκονται εντός του αγωνιστικού χώρου, προφανώς για να πανηγυρίσουν βλέποντας το γκολ να… έρχεται.

Όπως αναφέρεται, σύμφωνα με την σχετική διάταξη (σ.σ. παράγραφος 9 του νόμου 3), «εάν, μετά την επίτευξη ενός γκολ, ο διαιτητής αντιληφθεί πριν από την επανέναρξη του παιχνιδιού, ότι ένα επιπλέον άτομο ήταν στον αγωνιστικό χώρο την στιγμή που μπήκε το γκολ, πρέπει να ακυρώσει το γκολ εάν το επιπλέον άτομο ήταν παίκτης, αναπληρωματικός, παίκτης που αντικαταστάθηκε, παίκτης που αποβλήθηκε ή αξιωματούχος της ομάδας που σημείωσε το γκολ. Το παιχνίδι πρέπει να ξαναρχίσει με άμεσο ελεύθερο λάκτισμα από το μέρος όπου βρισκόταν το επιπλέον άτομο».

