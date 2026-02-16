Συμβαίνει τώρα:
Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ

Ο πρώην μπασκετμπολίστας είχε θέση συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραιτήθηκε από την ΕΟΚ και δεν θα συνεχίσει να δίνει τις πολύτιμες βοήθειές του από τη θέση του συμβούλου στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ομοσπονδίας και στις Εθνικές ομάδες έως των 18 ετών.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, προσπάθησε να μεταπείσει τον Δημήτρη Διαμαντίδη, όμως αυτός είχε πάρει την απόφασή του και αυτή δεν άλλαξε παρά τις πιέσεις που δέχθηκε.

Από τον Νοέμβριο του 2022 ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ ανήκε στη διοίκηση της ΕΟΚ και μετά από σχεδόν 4 χρόνια αποφάσισε να αποχωρήσει.

Όλα αυτά μία μέρα πριν ξεκινήσει το Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο.

