Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατέβηκε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center το βράδυ της Παρασκευής (20/3/2026) και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού έζησε πολύ έντονα την κομβική αναμέτρηση της Euroleague, ενώ με το σκορ στο 50-62 στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άφησε τη σουίτα του και κατέβηκε στα court seats για να είναι δίπλα στους παίκτες.

Να σημειωθεί, μάλιστα, ότι στο ημίχρονο του αγώνα, ο κ. Γιαννακόπουλος πήγε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού για να δώσει ακόμα περισσότερη ενέργεια στους παίκτες για να φτάσουν στη νίκη.

Την επίσκεψη του ισχυρού άνδρα της ομάδας στα αποδυτήρια αποκάλυψε μετά το τέλος του αγώνα ο Τζέριαν Γκραντ.

«Ήρθε στο ημίχρονο να μας πει δυο λόγια και να μας δώσει λίγη έξτρα ενέργεια», ανέφερε ο Αμερικανός γκαρντ.