Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens (87-82) για τη 19η αγωνιστική στη Euroleague και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μία σειρά αναρτήσεων στα social media, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, στηρίζοντας τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες της ομάδας.

Μια ημέρα μετά, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε και πάλι στις εγκαταστάσεις της ομάδας, για την προετοιμασίας του ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την Καρδίτσα για την GBL (04.01.2026, 16:00). Ο Δημήτρης Γιανννακόπουλος πήρε την απόφαση να δώσει το “παρών” στο “Telekom Center Athens”, στην προπόνηση των “πρασίνων”.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανεβάζοντας story στο Instagram με τον ίδιο να βρίσκεται στο κέντρο του logo του glass floor και τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να βρίσκονται γύρω του (προφανώς είχε κάποια λόγια να τους πει).

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνόδευσε την ανάρτησή του με το τραγούδι του Φρανκ Σινάτρα “My way”, που σημαίνει “Με τον δικό μου τρόπο”.