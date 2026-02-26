Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center για το Παναθηναϊκός – Παρί

Την πρώτη του φετινή εμφάνιση στο Telekom Center Athens έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρακολούθησε από κοντά το Παναθηναϊκός – Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είχε πάει να δει από κοντά εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν και αποφάσισε να το πράξει στην 29η αγωνιστική της Euroleague, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τους πράσινους.

Στο «T-Center» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος! Μπήκε στο glass floor και χαιρέτησε όλους τους παίκτες και το προπονητικό τιμ #paobc pic.twitter.com/111HoB8FSc — Christos Mpoukouras (@XMpoukouras) February 26, 2026

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ μπήκε στο glass floor, χαιρέτησε όλους τους παίκτες έναν-έναν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο πάγκο, όπου ασπάστηκε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και της «πράσινης» διοίκησης και αποθεώθηκε από τον κόσμο.