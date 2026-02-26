Αθλητικά

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center για το Παναθηναϊκός – Παρί

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέστρεψε στο Telekom Center
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Κώστα Σλούκα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την πρώτη του φετινή εμφάνιση στο Telekom Center Athens έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρακολούθησε από κοντά το Παναθηναϊκός – Παρί για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν είχε πάει να δει από κοντά εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν και αποφάσισε να το πράξει στην 29η αγωνιστική της Euroleague, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τους πράσινους.

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ μπήκε στο glass floor, χαιρέτησε όλους τους παίκτες έναν-έναν και στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο πάγκο, όπου ασπάστηκε όλα τα μέλη του προπονητικού επιτελείου και της «πράσινης» διοίκησης και αποθεώθηκε από τον κόσμο.

