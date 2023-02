Ο μεγάλος σεισμός στην Τουρκία έχει “παγώσει” όλο τον κόσμο και μήνυμα συμπαράστασης έστειλε και ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Δημήτρης Ιτούδης, που ζει στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ιτούδης, όπως και οι Νικ Καλάθης και Κώστας Αντετοκούνμπο είναι μόνο μερικοί από τους Έλληνες που αποτελούν μέλη τουρκικών ομάδων και βρίσκονταν στη γειτονική χώρα, τη στιγμή του σεισμού.

“Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στην Τουρκία”, έγραψε έτσι ο προπονητής και της Εθνικής Ελλάδας στα social media, κοινοποιώντας και την ανάρτηση της Φενέρμπαχτσε. «Ευχόμαστε το έλεος του Θεού στους πολίτες μας που έχασαν τη ζωή τους στον σεισμό που σημειώθηκε στο Καχραμανμαράς και έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες συμπολίτες μας. Γίνε καλά σύντομα Τουρκία», ανέφερε από την πλευρά της η ομάδα, ενώ ανάρτηση έκανε και η Euroleague.

“Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό στην Τουρκία”, σημειώνεται στον επίσημο λογαριασμό της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που έχει ως κεντρικό χορηγό την Turkish Airlines.

Our thoughts are with everyone affected by the recent earthquake in Turkey.