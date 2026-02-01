Ο Δημήτρης Σιόβας αγωνίστηκε ως σέντερ φορ με τον Πανναξιακό και σκόραρε δύο γκολ

Ο Δημήτρης Σιόβας έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Πανναξιακού, κλέβοντας τις εντυπώσεις με δύο γκολ και μία ασίστ.

Έκανε σπουδαία καριέρα ως κεντρικός αμυντικός, αλλά το… γύρισε σε επιθετικός. Ο λόγος για τον Δημήτρη Σιόβα, ο οποίος αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συνεχίζοντας να κάνει αυτό που αγαπάει με τη φανέλα του Πανναξιακού.

Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής έκανε το ντεμπούτο του με την ομάδα του Κώστα Μανωλά στο παιχνίδι με τον ΑΟ Πάγου για τη δεύτερη φάση στο πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας της ΕΠΣ Κυκλάδων, με τον άλλοτε διεθνή στόπερ να αγωνίζεται ως σέντερ φορ και να σκοράρει δύο γκολ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ.

Στο 6′ μοίρασε την ασίστ στον Μελισσόπουλο για το 1-0, ενώ πέτυχε και δύο τέρματα από την άσπρη βούλα.