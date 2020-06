Αγγλικό δημοσίευμα καταγράφει τις χειρότερες μετεγγραφές στην ιστορία της Χάντερσφιλντ και ανάμεσά τους βρίσκεται και ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού, Γιώργος Δώνης.

Μετά από μία μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό με highlight την κούρσα στο Άμστερνταμ για τα ημιτελικά του Champions League κόντρα στον Άγιαξ, ο Δώνης έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε στην Premier League με την Μπλάκμπερν Ρόβερς.

Ακολούθησαν στο Νησί, οι Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και η Χάντερσφιλντ, στην οποία και φαίνεται ότι έχει μείνει στο… μυαλό πολλών, αλλά για τους λάθος λόγους, αφού συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 χειρότερων μετεγγραφών της ομάδας.

“Πραγματικά δεν ήταν πολύ καλός”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα για τον Δώνη, ο οποίος αγωνίστηκε πάντως στη Χάντερσφιλντ λίγους μήνες πριν βάλει τέλος στην καριέρα του.

