Γκολ με το… καλημέρα για τον Τάσο Δουβίκα στην Ολλανδία, καθώς ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε για την Ουτρέχτη στο ντεμπούτο του στη Eredivisie.

Ο Τάσος Δουβίκας συστήθηκε με τον καλύτερο τρόπο στους οπαδούς της Ουτρέχτης καθώς στην πρεμιέρα του ολλανδικούς πρωταθλήματος (Eredivisie) σημείωσε γκολ 8 λεπτά αφού πέρασε στη θέση του Χάλγκενβααρντ. Συγκεκριμένα στο 75ο λεπτό, σε μία φάση που ξεκίνησε από τα πόδια του πριν η μπάλα καταλήξει πάλι σε αυτόν ώστε να πλασάρει για το 3-0 στη νικηφόρα αναμέτρησης με την Σπάρτα Ρότερνταμ, που έληξε με το τελικό 4-0.

