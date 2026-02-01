Αθλητικά

Ο έξαλλος Αταμάν μπήκε στο παρκέ και αποβλήθηκε από το Άρης Betsson – Παναθηναϊκός, στα αποδυτήρια και ο Χολμς

Έντονος εκνευρισμός από τον Τούρκο κόουτς των “πρασίνων” στο Αλεξάνδρειο
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Χαμούλης στο 4ο δεκάλεπτο του Άρης Betsson – Παναθηναϊκός για την BCL. 3:46 πριν τη λήξη του αγώνα το ματς πήρε… φωτιά, με τον Εργκίν Αταμάν και τον Ρισόν Χολμς να αποβάλονται και να φεύγουν πιο νωρίς για τα αποδυτήρια του Αλεξάνδρειου.

Ο Εργκίν Αταμάν έγινε έξαλλος, μετά από ανεπιτυχή προσπάθεια του Παναθηναϊκού να σκοράρει πιστεύοντας ότι ο Νουά έκανε φάουλ στον Χολμς. Ο κόουτς των “πρασίνων” μπήκε στο παρκέ για να διαμαρτυρηθεί -φτάνοντας μέχρι το κέντρο του- με τους διαιτητές να τον στέλνουν τελικά στα αποδυτήρια.

Αποβολή και για τον Ρισόν Χολμς, που ήταν επίσης έξαλλος που δεν κέρδισε φάουλ και πήγε και διαμαρτυρήθηκε με ένταση προς τον διαιτητή.

