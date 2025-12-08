Ο Ελ Κααμπί μπήκε στο top-20 των σκόρερ του Ολυμπιακού και ξεπέρασε επίδοση του Ελ Αραμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να γράφει ιστορία στον Ολυμπιακό. Ο Μαροκινός σκόραρε δυο φορές κόντρα στον ΟΦΗ και έφτασε τα 12 γκολ στη Super League και τα 15 τη φετινή σεζόν.

Συνολικά, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έφτασε τα 75 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις με τον Ολυμπιακό, επίδοση που τον τοποθετεί πλέον στην 21η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ελ Κααμπί ξεπέρασε τον αείμνηστο Κώστα Πολυχρονίου (74 γκολ) και συνεχίζει να ανεβαίνει στη λίστα των θρύλων του συλλόγου.

Ο 33χρονος Μαροκινός φορ πλησιάζει και στο Top-20 των σκόρερ του συλλόγου και στο επαγγελματικό πρωτάθλημα (από τη σεζόν 1959-60 και μετά), όπου προς το παρόν βρίσκεται στην 22η θέση, πίσω από τους Προτάσοφ και Καραβίτη που μοιράζονται την 20ή θέση με 49 γκολ.

Επόμενοι στόχοι του στην κατάταξη των all-time σκόρερ είναι οι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Γιώργος Δαρβίρας (79)

• Ίλια Ίβιτς (80)

• Γιώτης Τσαλουχίδης (81)

• Κώστας Μήτρογλου (82)

Ο… ταχύτατος επιθετικός

Τα 75 αυτά γκολ, ο Μαροκινός επιθετικός τα πέτυχε σε 114 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα, επίδοση σαφώς ανώτερη από αυτή του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος για να φτάσει τον ίδιο αριθμό τερμάτων χρειάστηκε 146 αγώνες.

Αν περιοριστούμε στη Super League, ο Ελ Κααμπί προηγείται ξανά στη σύγκριση με τον παλιό του συμπαίκτη. Ο “killer” του Ολυμπιακού έφτασε τα 47 γκολ σε 73 αγώνες, ενώ ο Ελ Αραμπί είχε το ίδιο σύνολο τερμάτων σε 76 εμφανίσεις.