Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ για το 2025

Η Ελίνα Τζένγκο και ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχτηκαν πρώτοι στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ για το βραβείο των κορυφαίων για το 2025.

Ο Καραλής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου και ήταν ασημένιος τόσο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού όσο και στου κλειστού στίβου. Έκανε πανελλήνιο ρεκόρ στα 6,08 μέτρα και πραγματοποίησε 12 άλματα πάνω από τα 6 μέτρα.

Η Ελίνα Τζένγκο τερμάτισε πέμπτη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο και πήρε το πρώτο διαμάντι της καριέρας της στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.

Αναλυτικά οι νικητές της ψηφοφορίας του ΣΕΓΑΣ για το 2025

Άνδρες/Γυναίκες

Εμμανουήλ Καραλής (Ολυμπιακός ΣΦΠ) – Επί κοντώ / Προπονητές: Χάρης Καραλής, Μαρτσίν Στσεπάνσκι

Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος) – Ακόντιο / Προπονητής: Γιώργος Μποτσκαριώβ

Άνδρες/Γυναίκες Κ23

Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς) – Δίσκος / Προπονητής: Αλέξανδρος Παυλίδης

Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) – Σπριντ / Προπονήτρια: Κατερίνα Αλεξοπούλου

Άνδρες/Γυναίκες Κ20

Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (ΓΣ Κερατσινίου) – 400 μ. / Προπονητής: Σοφιανός Τριάντος

Μαρία Ραφαηλίδου (Πυγμή Ευόσμου) – Σφαίρα / Προπονητής: Γιάννης Ραφαηλίδης

Άνδρες/Γυναίκες Κ18

Σαράντης Τζελέπης (ΠΜΣ Ολυμπιάδα Κομοτηνής) – Μήκος / Προπονητής: Κώστας Μπανιώτης

Αλεξάνδρα Τσερνόβα (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου) – Σφύρα / Προπονητής: Γιάννης Μπαρλής