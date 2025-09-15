Συμβαίνει τώρα:
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο μετά από συγκλονιστική προσπάθεια στον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία στο Τόκιο με το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει στο Τόκιο
Ο Εμμανουήλ Καραλής πανηγυρίζει στο Τόκιο / REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός και στον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, φθάνοντας στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου με κορυφαίο άλμα στα 6 μέτρα. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε ιστορία στον ανοιχτό στίβο και έμεινε πίσω μόνο από τον… ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, για μία ακόμη φορά, με τον Σουηδό να κάνει και νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30 μέτρα.

17:03 | 15.09.2025
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
16:50 | 15.09.2025
Το «χρυσό» άλμα του Ντουπλάντις!
16:49 | 15.09.2025

Κάπου εδώ ο αγώνας έφθασε στο τέλος.

16:49 | 15.09.2025

Πανηγυρίζει έξαλλα ο Σουηδός άλτης, που μοιάζει ασταμάτητος και συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ο κορυφαίος όλων των εποχών!

16:43 | 15.09.2025
Τα κατάφερε ο Ντουπλάντις! Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30 μέτρα!
16:42 | 15.09.2025

Θα δοκιμάσει για μία τελευταία φορά ο Σουηδός

16:35 | 15.09.2025
Ούτε με τη δεύτερη ο Ντουπλάντις! Έριξε οριακά τον πήχη στα 6.30 μέτρα!
16:32 | 15.09.2025

Συνεχίζει τον αγώνα ο Ντουπλάντις, αλλά έριξε τον πήχη στα 6.30 μέτρα, για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

16:30 | 15.09.2025

Με το 13ο του άλμα πάνω από τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ξανά ιστορία, αφού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο της καριέρας του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου!

16:29 | 15.09.2025
Ασημένιο μετάλλιο για τον Εμμανουήλ Καραλή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα!
16:29 | 15.09.2025
Όχι! Ο Μανόλο δεν τα κατάφερε στα 6.20 μέτρα και έμεινε στη 2η θέση!
16:26 | 15.09.2025

Στα 6,20 θα πάει πλέον ο Καραλής!

16:26 | 15.09.2025
Τρομερός όμως και ο Ντουπλάντις, πέρασε και τα 6.15 μέτρα, κόβοντας τα... φτερά του Καραλή
16:24 | 15.09.2025
Φάνηκε ξανά όμως ότι το... έχει αυτό το άλμα και θα δοκιμάσει για μία ακόμη φορά!
16:22 | 15.09.2025
Απίστευτο! Ο Καραλής πέρασε πάνω από τα 6.15, αλλά έριξε για λίγο τον πήχη!
16:21 | 15.09.2025

Θα αφήσει όμως τώρα τα 6.10 και θα πάει για τα 6.15 ώστε να περάσει και στην πρώτη θέση, πάνω από τον Ντουπλάντις

16:19 | 15.09.2025

Θυμίζουμε ότι ο Καραλής έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 6.08 μέτρα

16:19 | 15.09.2025

Πολύ καλό ήταν πάντως και το πρώτο άλμα του Καραλή στα 6.10 μέτρα, αφού έριξε οριακά τον πήχη

16:18 | 15.09.2025
Ανίκητος ο Ντουπλάντις, πέρασε με την πρώτη τα 6.10 μέτρα!
16:14 | 15.09.2025
Δεν τα κατάφερε στο πρώτο άλμα στα 6.10 μέτρα ο Καραλής!
16:14 | 15.09.2025

Στα 6.10 μέτρα ανέβασαν τον πήχη οι δύο αθλητές!

16:12 | 15.09.2025
Θα παλέψει πλέον για την έκπληξη κόντρα στον Ντουπλάντις ο Καραλής!
16:11 | 15.09.2025
Τέλος και ο Μάρσαλ! Ο Καραλής θα είναι δεύτερος ή πρώτος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο!
16:10 | 15.09.2025
«Κλείδωσε» τη θέση του στην 3άδα ο Καραλής και πλέον απομένει το «χρώμα» του μεταλλίου!
16:09 | 15.09.2025
Εξασφάλισε το μετάλλιο ο Καραλής!
16:08 | 15.09.2025
Αποτυχημένη και η τρίτη προσπάθεια του Κέντρικς!
16:06 | 15.09.2025

Στην 7η θέση έμειν ο Φλον

16:04 | 15.09.2025

Έριξε τον πήχη στα 6 μέτρα και ο Μάρσαλ, για δεύτερη φορά, με τον Καραλή να "αγκαλιάζει" πια τη δεύτερη θέση!

16:02 | 15.09.2025

Ο Κέντρικς έριξε τον πήχη για δεύτερη φορά στα 6 μέτρα και ο Καραλής πιο κοντά στο μετάλλιο!

15:59 | 15.09.2025
Οι δύο μεγάλες προσπάθειες του Καραλή στα 5.95 και τα 6 μέτρα!
15:59 | 15.09.2025

Ο Κολέ έμεινε στα 5.90 μέτρα κι έτσι οι Ντουπλάντις, Καραλής, Κέντρικς και Μάρσαλ είναι στην 4άδα για τα μετάλλια!

15:51 | 15.09.2025

Τέσσερις αθλητές "παλεύουν" ουσιαστικά για τα μετάλλια στο άλμα επί κοντώ

15:49 | 15.09.2025
Πέρασε και ο Ντουπλάντις τα 6 μέτρα και οδηγεί ξανά την κούρσα, με τον Καραλή πλέον δεύτερο!
15:48 | 15.09.2025
ΑΠΙΘΑΝΟΣ Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα και... δεν χάνει το μετάλλιο!
15:48 | 15.09.2025

Τώρα θα κάνει το επόμενο άλμα για τα 6 μέτρα ο Καραλής

15:47 | 15.09.2025
Την πιο κρίσιμη στιγμή, μίλησε η... ψυχή του Καραλή και συνεχίζει για το μετάλλιο!
15:45 | 15.09.2025
Με την τρίτη του προσπάθεια έμεινε «ζωντανός» για το μετάλλιο!
15:39 | 15.09.2025
Ναι! Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε τα 5.95 μέτρα!
15:38 | 15.09.2025

Μετά τον Ντουπλάντις, τον πήχη πέρασαν και οι Κέντρικς και Μάρσαλ, αφήνοντας προς το παρόν τον Καραλή στην 4η θέση.

15:36 | 15.09.2025
Έχει πέσει στην 4η θέση τώρα ο Καραλής και πρέπει να περάσει τα 5.95 μέτρα για να πάρει μετάλλιο!
15:35 | 15.09.2025

Μία τελευταία ευκαιρία θα έχει πλέον ο Έλληνας πρωταθλητής!

15:34 | 15.09.2025
Δεν τα κατάφερε ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια ο Καραλής στα 5,95 μέτρα!
15:26 | 15.09.2025
Η ανεπιτυχής προσπάθεια του Καραλή!
15:23 | 15.09.2025
Ο Ντουπλάντις πέρασε εύκολα και τα 5.95 μέτρα και οδηγεί πλέον την κούρσα για το χρυσό μετάλλιο
15:20 | 15.09.2025
Ανεπιτυχής η πρώτη προσπάθεια του Καραλή στα 5.95 μέτρα!
15:19 | 15.09.2025
Το άλμα του Καραλή στα 5.90 μέτρα!
15:17 | 15.09.2025

Πέρασε τον πήχη στα 5.90 και ο Φλόον από την Ολλανδία με... περίτεχνο τρόπο

15:16 | 15.09.2025

Τώρα πέρασε τα 5.90 και ο Μάρσαλ από την Αυστραλία

15:10 | 15.09.2025

Ο Καραλής ήταν ο πρώτος που πέρασε τα 5.90 μέτρα και πλέον προηγείται στην κούρσα, με το επόμενο άλμα στα 5.95.

15:09 | 15.09.2025
Πέρασε και τα 5.90 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής!
15:03 | 15.09.2025
Η κατάταξη του επί κοντώ μέχρι στιγμής


1. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,85μ.

2. Άρμαντ Ντουπλάντις (Σουηδία) 5.85μ.

3. Κέρτις Μάρσαλ (Aυστραλία) 5,85μ.

4. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5,85μ.

5. Eμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5,75μ.

6. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,75μ.

7. Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ) 5,75μ.

8. Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5,75μ. 

9. Κόντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5.75μ.

10. Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5,75μ.

11. Ετάν Κορμόν (Γαλλία) 5,55μ.

12. Ερσού Σασμά (Τουρκία)Ακυρώθηκε

14:53 | 15.09.2025
Συνεχίζουν 10, ωστόσο στα 5.85μ. λογικά θα φύγουν μερικοί ακόμα
14:49 | 15.09.2025
Από τους 12 αθλητές του τελικού, έχουν αποκλειστεί μόνο 2
14:46 | 15.09.2025
Ο Ντουπλάντις αφήνει τα 5.90μ.

Κάνει ακριβώς τα ανάποδα με τον Καραλή

14:44 | 15.09.2025
Επόμενο άλμα για τον Καραλή στα 5,90μ.
14:44 | 15.09.2025
Υπενθυμίζεται ότι ο Καραλής έχει αφήσει τα 5.85
14:43 | 15.09.2025
Ο Ντουπλάντις πέρασε άνετα τα 5.85μ. και έγινε ο δεύτερος αθλητής που συνεχίζει
14:43 | 15.09.2025
Ο Σαμ Κέντρικς είναι ο πρώτος αθλητής που περνάει τα 5.85μ.

Το έκανε με μεγάλη άνεση

14:38 | 15.09.2025
14:37 | 15.09.2025
Άνετος και ωραίος ο Μανόλο!
REUTERS/Pawel Kopczynski/Pool
14:35 | 15.09.2025
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ / ΤΟΚΙΟ 2025 / 3η ΗΜΕΡΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
14:25 | 15.09.2025
Στα 5.75μ. θα ξεκινήσουν και οι πρώτες αποχωρήσεις αθλητών στον τελικό και έτσι η διαδικασία θα πάει πιο γρήγορα
14:25 | 15.09.2025
Ο Καραλής αφήνει και τα 5.85μ.
14:25 | 15.09.2025
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Μίλτος Τεντόγλου: «Αυτό το άλμα δεν ήταν τίποτα για μένα»
Ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε ότι το πόδι του είναι καλά, στέλνοντας μήνυμα για τον τελικό του μήκους
14:17 | 15.09.2025
Tο άλμα του Καραλή στα 5.75μ.
14:15 | 15.09.2025
Ο πήχης θα ανέβει σε λίγο στα 5.85μ.
14:13 | 15.09.2025
Τρομερό άλμα από τον Καραλή στα 5.75μ.

Πέρασε για πλάκα το ύψος

14:13 | 15.09.2025
Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκινάει τον αγώνα του - Πρώτη προσπάθεια στα 5.75μ.
13:59 | 15.09.2025
Επίδειξη δύναμης από τον Ντουπλάντις στα 5.55

Έκανε 6μέτρο άλμα...

13:59 | 15.09.2025
Το ίδιο αποφάσισε και ο Λαβιλενί
13:55 | 15.09.2025
O Εμμανουήλ Καραλής άφησε το πρώτο ύψος στον τελικό, που είναι το 5.55μ!

Θα ξεκινήσει τον αγώνα του από το 5.75μ.

13:53 | 15.09.2025
Οι προσπάθειες στον τελικό του επί κοντώ ξεκινούν από τα 5.55

Μόλις πέρασε με άνεση το συγκεκριμένο ύψος ο Ντουπλάντις

13:53 | 15.09.2025
13:47 | 15.09.2025
Το άλμα του Μίλτου Τεντόγλου
13:46 | 15.09.2025

Ξεκινάει η παρουσίαση του τελικού του επί κοντώ

13:46 | 15.09.2025
Ο Μίλτος Τεντόγλου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα άλμα στον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Με άλμα στα 8,17 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου πέρασε... αέρα στον τελικό
13:46 | 15.09.2025
Στο μεταξύ, ο κολλητός του Εμμανουήλ Καραλή, Μίλτος Τεντόγλου, πέρασε στον τελικό του μήκους με μόλις ένα άλμα
13:43 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Sweden's Armand Duplantis, Greece's Emmanouil Karalis and Sam Kendricks of the U.S. before the final REUTERS/Aleksandra Szmigiel
13:43 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Greece's Emmanouil Karalis and Sweden's Armand Duplantis before the start of the final REUTERS/Issei Kato
13:42 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Greece's Emmanouil Karalis, France's Thibaut Collet and Turkey's Ersu Sas
13:39 | 15.09.2025
World Athletics Championships Tokyo 2025 - Men's Pole Vault Final - Japan National Stadium, Tokyo, Japan - September 15, 2025 Greece's Emmanouil Karalis warms up before the final REUTERS/Aleksandra Szmigiel
13:39 | 15.09.2025
Ο Καραλής θα διεκδικήσει το έβδομο μετάλλιο της μέχρι τώρα καριέρας του

Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού

13:38 | 15.09.2025
Μετάλλιο και ρεκόρ ο στόχος του τελικού

Στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα

13:37 | 15.09.2025
Φαβορί για το ασημένιο ο Καραλής - Τον πρώτο λόγο για το χρυσό τον έχει ο ασυναγώνιστος Ντουπλάντις

Στον τελικό ο Έλληνας άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό! 

13:37 | 15.09.2025
Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα διεξάγεται στο Τόκιο

Σε αυτό το γήπεδο, το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Καραλής είχε κατακτήσει την  4η θέση

13:36 | 15.09.2025
Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλει να γράψει ιστορία

Ο Καραλής ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, για να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του

13:34 | 15.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή

