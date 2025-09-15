Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν εκπληκτικός και στον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, φθάνοντας στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου με κορυφαίο άλμα στα 6 μέτρα. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας έγραψε ιστορία στον ανοιχτό στίβο και έμεινε πίσω μόνο από τον… ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, για μία ακόμη φορά, με τον Σουηδό να κάνει και νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6.30 μέτρα.
Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο μετά από συγκλονιστική προσπάθεια στον τελικό του επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου
Κάπου εδώ ο αγώνας έφθασε στο τέλος.
Πανηγυρίζει έξαλλα ο Σουηδός άλτης, που μοιάζει ασταμάτητος και συνεχίζει να γράφει ιστορία ως ο κορυφαίος όλων των εποχών!
Θα δοκιμάσει για μία τελευταία φορά ο Σουηδός
Συνεχίζει τον αγώνα ο Ντουπλάντις, αλλά έριξε τον πήχη στα 6.30 μέτρα, για το νέο παγκόσμιο ρεκόρ.
Με το 13ο του άλμα πάνω από τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ξανά ιστορία, αφού κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, το πρώτο της καριέρας του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου!
Στα 6,20 θα πάει πλέον ο Καραλής!
Θα αφήσει όμως τώρα τα 6.10 και θα πάει για τα 6.15 ώστε να περάσει και στην πρώτη θέση, πάνω από τον Ντουπλάντις
Θυμίζουμε ότι ο Καραλής έχει το πανελλήνιο ρεκόρ με 6.08 μέτρα
Πολύ καλό ήταν πάντως και το πρώτο άλμα του Καραλή στα 6.10 μέτρα, αφού έριξε οριακά τον πήχη
Στα 6.10 μέτρα ανέβασαν τον πήχη οι δύο αθλητές!
Στην 7η θέση έμειν ο Φλον
Έριξε τον πήχη στα 6 μέτρα και ο Μάρσαλ, για δεύτερη φορά, με τον Καραλή να "αγκαλιάζει" πια τη δεύτερη θέση!
Ο Κέντρικς έριξε τον πήχη για δεύτερη φορά στα 6 μέτρα και ο Καραλής πιο κοντά στο μετάλλιο!
Ο Κολέ έμεινε στα 5.90 μέτρα κι έτσι οι Ντουπλάντις, Καραλής, Κέντρικς και Μάρσαλ είναι στην 4άδα για τα μετάλλια!
Τέσσερις αθλητές "παλεύουν" ουσιαστικά για τα μετάλλια στο άλμα επί κοντώ
Τώρα θα κάνει το επόμενο άλμα για τα 6 μέτρα ο Καραλής
Μετά τον Ντουπλάντις, τον πήχη πέρασαν και οι Κέντρικς και Μάρσαλ, αφήνοντας προς το παρόν τον Καραλή στην 4η θέση.
Μία τελευταία ευκαιρία θα έχει πλέον ο Έλληνας πρωταθλητής!
Πέρασε τον πήχη στα 5.90 και ο Φλόον από την Ολλανδία με... περίτεχνο τρόπο
Τώρα πέρασε τα 5.90 και ο Μάρσαλ από την Αυστραλία
Ο Καραλής ήταν ο πρώτος που πέρασε τα 5.90 μέτρα και πλέον προηγείται στην κούρσα, με το επόμενο άλμα στα 5.95.
Κάνει ακριβώς τα ανάποδα με τον Καραλή
Το έκανε με μεγάλη άνεση
Πέρασε για πλάκα το ύψος
Έκανε 6μέτρο άλμα...
Θα ξεκινήσει τον αγώνα του από το 5.75μ.
Μόλις πέρασε με άνεση το συγκεκριμένο ύψος ο Ντουπλάντις
Ξεκινάει η παρουσίαση του τελικού του επί κοντώ
Ο 25χρονος άλτης έχει κατακτήσει ένα χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο (Παρίσι), ένα ασημένιο (Ναντζίνγκ) και ένα χάλκινο (Γλασκώβη) σε Παγκόσμια πρωταθλήματα κλειστού στίβου, ένα χρυσό (Άπελντοορν) και ένα ασημένιο (Κωνσταντινούπολη) σε Ευρωπαϊκά κλειστού αλλά και ένα ασημένιο (Ρώμη) σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού
Στόχος του πέρα από το βάθρο είναι και άλμα μεγαλύτερο από τα 6,08 μ., επίδοση που αποτελεί το πανελλήνιο ρεκόρ και το είχε σημειώσει στο Βόλο στο Stoiximan Πανελλήνιο πρωτάθλημα
Στον τελικό ο Έλληνας άλτης που προπονείται με τον Χάρη Καραλή και τον Μάρτσιν Στσεπάνσκι θα τεθεί αντιμέτωπος – μεταξύ άλλων – με το φαινόμενο Μόντο Ντουπλάντις που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μέτρα. Ο Σουηδός είναι δεδομένο ότι είναι το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο, όμως, για να το κρεμάσει στον λαιμό του… πρέπει να κερδίσει και τον μεγάλο τελικό!
Σε αυτό το γήπεδο, το 2021 στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Καραλής είχε κατακτήσει την 4η θέση
Ο Καραλής ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, για να συμπληρώσει την πλούσια συλλογή του
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή
