Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6,05 μέτρα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Πολωνίας, αφού έμεινε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις, με άλμα στα 6,05 μέτρα.

Παρότι χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει τα 6 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής έδειξε στη συνέχεια την… κλάση του, περνώντας με την πρώτη τα 6,05 μέτρα, για να εξασφαλίσει ουσιαστικά από νωρίς το ασημένιο μετάλλιο του άλματος επί κοντώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Τορούν της Πολωνίας.

Κανείς άλλος αθλητής δεν κατάφερε κάτι αντίστοιχο, με αποτέλεσμα ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής να μείνει μόνος του, με τον Μόντο Ντουπλάντις, για τις δύο πρώτες θέσεις και τη διεκδίκηση της κορυφής.

Η «μάχη» με τον Ντουπλάντις για το χρυσό μετάλλιο

Ακολούθησε η “μάχη” του με τον Μόντο Ντουπλάντις για την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο, όπου ο Σουηδός παγκόσμιος ρέκορντμαν έδειξε όμως ανίκητος. Με δύο επιτυχημένα άλματα στα 6,10 και τα 6,15 μέτρα, ανάγκασε τον “Μανόλο” να δοκιμάσει απευθείας στα 6,20 μέτρα.

Ο σπουδαίος Έλληνας άλτης έκανε την προσπάθειά του και παρά το εξαιρετικό του άλμα, έριξε οριακά τον πήχη και έχασε την ευκαιρία να βάλει “φωτιά” στον ανταγωνισμό του με τον Ντουπλάντις.

Στη συνέχεια ο πήχης ανέβηκε στα 6,25 μέτρα, όπου ο Σουηδός θρύλος του άλματος επί κοντώ έκανε νέα φοβερή επιτυχημένη προσπάθεια με τη μία, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε στην πρώτη δική του προσπάθεια. Ακολούθησε μία δεύτερη άκυρη προσπάθεια, για να μπει έτσι τέλος στον αγώνα, με τον Έλληνα πρωταθλητή να μένει στη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του κλειστού στίβου, στο Τορούν της Πολωνίας.

Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν έκανε στη συνέχεια άλλη προσπάθεια και δεν προσπάθησε να καταρρίψει ξανά το παγκόσμιο ρεκόρ του στα 6,31 μέτρα, μένοντας στα 6,25 μέτρα στον τελικό του Τορούν της Πολωνίας.

Η τελική κατάταξης στο άλμα επί κοντώ