Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε με τον θρυλικό Σεργκέι Μπούμπκα μετά το ιστορικό άλμα του στα 6,17 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε παγκόσμια ιστορία στο άλμα επί κοντώ, αφού με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ του στα 6,17 μέτρα, ξεπέρασε και τον Σεργκέι Μπούμπκα, έχοντας πια τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Η φοβερή προσπάθειά του στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου, έφερε τον Εμμανουήλ Καραλή, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις στην ιστορία του άλματος επί κοντώ, ξεπερνώντας ακόμη και ένα από τα είδωλά του, τον Σεργκέι Μπούμπκα.

Ο θρυλικός Ουκρανός άλτης δεν έχασε όμως την ευκαιρία να δείξει την αγάπη του στον Έλληνα Ολυμπιονίκη, καθώς οι δυο τους επικοινώνησαν με βιντεοκλήση, λίγο μετά το τρομερό άλμα του Καραλή στην Παιανία.

Ο ίδιος ο “Μανόλο” αποκάλυψε το γεγονός, ανεβάζοντας μία σχετική φωτογραφία στο instagram, όπου και έγραψε: «ευχαριστώ κύριε Μπούμπκα».