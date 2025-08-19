Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης με άλμα στα 6,02μ

Ένα ακόμα “σόου” στο επί κοντώ! Μπροστά σε αρκετούς υποστηρικτές του που βρέθηκαν στη Λωζάνη και κρατούσαν ελληνικές σημαίες, ο Εμμανουήλ Καραλής δεν είχε τον ανταγωνισμό του Μόντο Ντουπλάντις και κατέκτησε εύκολα την πρωτιά στον 13ο σταθμός των αγώνων τη σειράς Diamond League, με άλμα στα 6,02μ.

O Εμμανουήλ Καραλής απέδειξε και στο Diamond League της Λωζάνης ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση ενόψει παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, επιβεβαιώνοντας ότι τα άλματα πάνω από τα 6 μέτρα αποτελούν πλέον μια… συνήθεια για τον Έλληνα Ολυμπιονίκη του επί κοντώ.

Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν αγωνίστηκε και ο Εμμανουήλ Καραλής βρήκε την ευκαιρία να πάρει την πρωτιά, με άλμα στα 6,02μ.. Έτσι, πέτυχε το 11ο άλμα της καριέρας του σε αγώνα, πάνω από το φράγμα των 6 μέτρων. Ο αγώνας ήταν City Event κι έτσι έγινε στο κέντρο της πόλης και όχι στο στάδιο, με την βροχή να βάζει “εμπόδια” στους αθλητές.

Αφήνοντας τους αντιπάλους του να ξεκινήσουν από το 5.42 μ. ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε το 5.62μ. και έκανε την πρώτη του προσπάθεια 5.72μ., περνώντας το συγκεκριμένο ύψος με χαρακτηριστική άνεση και στην πρώτη του προσπάθεια.

Ο Εμμανουήλ Καραλής άφησε το 5.82 μ. (εκεί άρχισαν να βγαίνουν εκτός αγώνα αρκετοί αθλητές), πέρασε με την πρώτη το 5.92μ. και το πανηγύρισε έντονα, με μια κραυγή και ένα μεγάλο χαμόγελο.

Ο Ερσού Σάσμα και ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν οι μοναδικοί που συνέχισαν τον αγώνα. Με τη βροχή να πέφτει πιο έντονα, ο Τούρκο αθλητής και ο Έλληνας Ολυμπιονίκης δεν πέρασα τον πήχη στην πρώτη τους προσπάθεια στα 6.02μ.

Σάσμα και Καραλής -κατά τη σειρά που αγωνίστηκαν- δεν τα κατάφεραν ούτε στη δεύτερή τους προσπάθεια στο συγκεκριμένο ύψος. Ο Τούρκος αθλητής απέτυχε και στην τρίτη του προσπάθεια στα 6,02, μένοντας τελικά 4ος με επιτυχημένη προσπάθεια στα 5.82μ.

Έχοντας ήδη κατακτήσει την πρωτιά, και με τους διοργανωτές να κάνουν ό,τι μπορούν για να σκουπίσουν το διάδρομο από τα νερά της βροχής, ο Εμμανουήλ Καραλής έφυγε για την 3η του προσπάθεια στα 6,02μ. και το πέρασε!

Δεύτερος στο Diamond League της Λωζάνης βρέθηκε τελικά ο Γάλλος, πρώην κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, Ρενό Λαβιλενί με 5.82μ ενώ τρίτος ήταν ο συμπατριώτης του, Τιμπό Κολέ, επίσης με 5.82μ.

Την Τετάρτη 20 Αυγούστου είναι η σειρά του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος αλλά και της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό, για να αγωνιστούν στο Diamond League.