Ο Εμπαπέ θα αγωνιστεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup κόντρα στην Μπαρτσελόνα

Ο Τσάμπι Αλόνσο ενημέρωσε ότι ο Γάλλος θα ταξιδέψει στην Τζέντα
Ο Κιλιάν Εμπαπέ σε αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Κιλιάν Εμπαπέ σε αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση στον τελικό του Super Cup Ισπανίας νικώντας 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης και θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είναι διαθέσιμος.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν είχε ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης στην Τζέντα για να κάνει αποθεραπεία και να καταφέρει να προλάβει τον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στους μπλαουγκράνα.

Ο Τσάμπι Αλόνσο στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Ατλέτικο δήλωσε: «Είναι πολύ καλύτερα, έχει προπονηθεί και η αίσθηση που έχει είναι καλή. Οι πιθανότητες να μπορέσει να αγωνιστεί είναι ίδιες με όλων όσοι είναι διαθέσιμοι».

