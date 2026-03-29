Ο Εντέν Αζάρ το γύρισε στην ποδηλασία και το γιόρτασε με μπύρες

Σταμάτησε το ποδόσφαιρο το 2023 σε ηλικία μόλις 32 ετών
Ο Εντέν Αζάρ υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του Βελγίου, ωστόσο έβαλε πολύ γρήγορα τέλος στην καριέρα του.

Τρία χρόνια μετά την αποχώρηση του από τη δράση σε ηλικία 32 ετών, ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Τσέλσι, Εντέν Αζάρ, συνεχίζει να αθλείται, ολοκληρώνοντας μία ποδηλατική πρόκληση 167 χιλιομέτρων στο νησί της Μαγιόρκα, ενώ στον τερματισμό ήπιε ένα κουτάκι μπύρας μπροστά στις κάμερες.

Στα 35 του πλέον, ο Βέλγος το έχει γυρίσει στην ποδηλασία, παραμένοντας σε καλή φυσική κατάσταση.

Ο Αζάρ αγωνίστηκε σε 352 παιχνίδια με την Τσέλσι, σημειώνοντας 110 γκολ. Στη συνέχεια, πήρε μία ιστορική μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο στην Ισπανία δεν μπόρεσε ποτέ να πραγματοποιήσει ανάλογες εμφανίσεις, κατακτώντας, πάντως, ένα Champions League με τους Μαδριλένους.

