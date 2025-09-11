Ο Εντοάρντο Μπόβε επέστρεψε στη Φιορεντίνα και «πνίγηκε» στις αγκαλιές των ποδοσφαιριστών

Μία υπέροχη έκπληξη περίμενε το απόγευμα της Πέμπτης (11.09.2025) τους ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα. Ο Εντοάρντο Μπόβε πέρασε από το προπονητικό κέντρο των “βιόλα”, έκανε… έκπληξη στους ποδοσφαιριστές του Στέφανο Πιόλι και «πνίγηκε» στις αγκαλιές από τους πρώην συμπαίκτες του.

Θυμίζουμε ότι πριν από περίπου εννέα μήνες, κατά τη διάρκεια του Φιορεντίνα – Ίντερ, ο Εντοάρντο Μπόβε κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και χρειάστηκε να διακομιστεί άμεσα σε νοσοκομείο για να κρατηθεί στη ζωή, με τον Ιταλό μέσο να βγαίνει νικητής αλλά να χρειάζεται έκτοτε να παραμένει εκτός δράσης λόγω καρδιακού προβλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής έχει αναγκαστεί να απέχει από τους αγωνιστικούς χώρους. Το απόγευμα της Πέμπτης, ωστόσο, ταξίδεψε στη Φλωρεντία και βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των “βιόλα”. Μόλις έγινε αντιληπτός, η συγκίνηση… ξεχείλισε.

“Πόσο ωραίο που σε ξαναβλέπουμε”, Για πάντα ένας από εμάς” και “Αυτό θα είναι πάντα το σπίτι σου”, ήταν μερικά από τα μηνύματα με τα οποία οι βιόλα συνόδευσαν τα σχετικά video.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ACF Fiorentina (@acffiorentina) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ACF Fiorentina (@acffiorentina)

Η επιστροφή του Μπόβε στην Serie A φαίνεται δύσκολη στην παρούσα φάση καθώς τα ιατρικά κριτήρια είναι πολύ αυστηρά για να αγωνιστεί κάποιος στο Καμπιονάτο με το συγκεκριμένο ιατρικό ιστορικό