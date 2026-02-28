Αθλητικά

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός καταγγέλλει οπαδική επίθεση στον προπονητή του πόλο γυναικών Στέφανο Λέανδρο

Για περιστατικό βίας κάνει λόγο ανακοίνωση του Α.Ο. Παναθηναϊκός
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σε αγώνα πόλο ανδρών (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σε αγώνα πόλο ανδρών (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Η “μάχη” του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο πόλο ανδρών, αμαυρώθηκε για μία ακόμη φορά, από ένα εξωγηπεδικό επεισόδιο, αφού οι “πράσινοι” κάνουν λόγο για περιστατικό βίας προς τον προπονητή της ομάδας των γυναικών, Στέφανο Λέανδρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Λέανδρος δέχθηκε επίθεση από οπαδούς έξω από το γήπεδο του τελικού του πόλο ανδρών με τον Ολυμπιακό, επειδή φορούσε τη φόρμα της ομάδας του.

Η ανακοίνωση του Α.Ο. Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος καταδικάζει το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα έξω από τη Σχολή Ευελπίδων στο πλαίσιο του τελικού κυπέλλου.

O προπονητής της γυναικείας ομάδας πόλο του «τριφυλλιού» Στέφανος Λέανδρος δέχτηκε επίθεση  καθώς φορούσε τη φόρμα της ομάδας του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές και στο αυτοκίνητο του και πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό, εναντίον μάλιστα ενός ανθρώπου του αθλητισμού.

Είναι ντροπή για τον θεσμό και για το άθλημα και αναμένουμε τις απαιτούμενες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς και ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
63
58
46
40
37
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo