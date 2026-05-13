Ο «καυτός» Ολυμπιακός έγραψε ιστορία με τους 70 πόντους στο ημίχρονο κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου

Ρεκόρ πόντων στο πρώτο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό
Ο Τζόουνς καρφώνει κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου
Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της GBL και με μία φοβερή παράσταση στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχε 70 πόντους και έγραψε ιστορία στο πρωτάθλημα μπάσκετ.

Με 20/22 δίποντα στο πρώτο 20λεπτο της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός “διέλυσε” τον Κολοσσό Ρόδου με σκορ 70-35 και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση της ιστορίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι Πειραιώτες πέτυχαν ξανά 70 πόντους στην GBL, στην εκτός έδρας νίκη επί της Καρδίτσας με 120-80, στις 11 Ιανουαρίου 2026, με τις δύο “70άρες” να είναι ρεκόρ στην ιστορία του.

Οι Πειραιώτες “ζεσταίνονται” και για το Final Four της Euroleague.

