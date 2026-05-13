Ο Κώστας Παπανικολάου έδωσε τα μετάλλια στην ομάδα εφήβων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ, ο Κώστας Παπανικολάου έκανε την απονομή των μεταλλίων στην ομάδα εφήβων των Πειραιωτών που κατέκτησε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, έδωσε τα μετάλλια στους έφηβους της ομάδας που ανέβηκαν στην κορυφή στην ηλιακή τους κατηγορία.

Οι νεαροί παίκτες του Ολυμπιακού είχαν επικρατήσει του Προμηθέα στον τελικό του φάιναλ φορ που διεξήχθη στο Άργος-Ορεστικό στις 18 Απριλίου.

Οι ερυθρόλευκοι έφηβοι γνώρισαν την αποθέωση από τον κόσμο της ομάδας που βρέθηκε στο ΣΕΦ το απόγευμα της Τετάρτης (13/5/2026).