Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ δίνει απαντήσεις για τη Νέα Τούμπα: Στις 13:00 η συνέντευξη Τύπου

Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ παραχωρεί το μεσημέρι της Δευτέρας (11.08.2025, 13:00) συνέντευξη Τύπου, στην Αίθουσα Τύπου του PAOK Sports Arena, βάζοντας στο επίκεντρο το μείζον ζήτημα της Νέας Τούμπας.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 4 Αυγούστου στις 13:00, η συνέντευξη του Α.Σ. ΠΑΟΚ μετατέθηκε για την Δευτέρα 11 Αυγούστου.

Στη συνέντευξη Τύπου αναμένεται να γίνει γνωστή η σύνθεση της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα συσταθεί για να εξετάσει τις οικονομικές εγγυήσεις που ζητά ο Ερασιτέχνης να φέρει η ΠΑΕ και ο Ιβάν Σαββίδης που έχουν πάρει προτεραιότητα για το πρότζεκτ της Νέας Τούμπας έναντι της πρότασης του Τέλη Μυστακίδη, όπως αυτή αναφέρεται στην από 28.07.2025 ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

Θα υπάρξει παράλληλα απάντηση με σαφήνεια στο αίτημα που κατέθεσαν, μέσω γραπτής δήλωσης, του Αντώνη Τσαλόπουλου –την οποία συνυπογράφουν οι κύριοι Χατζόπουλος, Τριλυράκης, Στεργίου και Μάλλιος- με την οποία ζητείται η παραίτηση όλων των μελών του Δ.Σ. του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται η ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ:

Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 31 Ιουλίου 2025, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Α.Σ. ΠΑΟΚ, στην οποία αποφασίστηκαν:

1. Η σύσταση Τεχνοκρατικής Επιτροπής, όπως αυτή αναφέρεται στην από 28/07 ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ.

2. Η διοργάνωση συνέντευξης Τύπου για τις 4 Αυγούστου 2025 και ώρα 13:00.

3. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, ανατέθηκαν καθήκοντα συμβούλου επικοινωνίας του Α.Σ. ΠΑΟΚ στον γνωστό καθηγητή, κ. Αθανάσιο Κωνσταντινίδη.

4. Θέματα χορηγικών συμφωνιών που άπτονται των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ τα οποία θα ανακοινωθούν άμεσα