Ο Εργκίν Αταμάν δεν έκανε δηλώσεις on camera: «Αυτό ήταν ένα θέατρο, όχι αγώνας μπάσκετ»

Ο Εργκίν Αταμάν δε θέλησε να κάνει on camera δήλωση στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 101-94 από τον Ολυμπιακό στο Telekom Center για την Greek Basketball League, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού έφυγε στα αποδυτήρια εκνευρισμένος μετά το τέλος του αγώνα, μεταφέροντας όμως πρώτα στην ΕΡΤ τα εξής λόγια: «Ήταν ένα θέατρο αυτό, όχι αγώνας μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα».