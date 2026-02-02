Συμβαίνει τώρα:
«Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί από τον Παναθηναϊκό» σύμφωνα με τουρκικό Μέσο

Στο «στόχαστρο» το μέλλον του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού
Ο Εργκίν Αταμάν
Ο Εργκίν Αταμάν σε αγώνα του Παναθηναϊκού (EUROKINISSI)

Αναβρασμός επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Άρη στην GBL, αλλά στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί από την ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάλεσε σε παραίτηση παίκτες και προπονητές, μέσα από ένα ξέσπασμά του στο instagram, μετά το Άρης – Παναθηναϊκός, αλλά το HT Spor στην Τουρκία, ανέφερε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ, ότι δεν προκύπτει κάτι σχετικό από την πλευρά του Εργκίν Αταμάν.

Πιο συγκεκριμένα, το τουρκικό μέσο ανέφερε τα εξής: «Αποκλειστικό: Ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πρόθεση να παραιτηθούν. Έχει γίνει γνωστό ότι η παραίτηση ή απόλυση του Αταμάν και των συνεργατών του είναι στην ατζέντα».

