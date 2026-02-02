«Ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί από τον Παναθηναϊκό» σύμφωνα με τουρκικό Μέσο

Αναβρασμός επικρατεί στον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από τον Άρη στην GBL, αλλά στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει πρόθεση να παραιτηθεί από την ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος κάλεσε σε παραίτηση παίκτες και προπονητές, μέσα από ένα ξέσπασμά του στο instagram, μετά το Άρης – Παναθηναϊκός, αλλά το HT Spor στην Τουρκία, ανέφερε σε αποκλειστικό ρεπορτάζ, ότι δεν προκύπτει κάτι σχετικό από την πλευρά του Εργκίν Αταμάν.

Πιο συγκεκριμένα, το τουρκικό μέσο ανέφερε τα εξής: «Αποκλειστικό: Ο Εργκίν Αταμάν και η ομάδα του στον Παναθηναϊκό δεν έχουν πρόθεση να παραιτηθούν. Έχει γίνει γνωστό ότι η παραίτηση ή απόλυση του Αταμάν και των συνεργατών του είναι στην ατζέντα».