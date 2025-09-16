Ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε σε κλάματα στην υποδοχή της αποστολής της Εθνικής Τουρκίας

Ο Εργκίν Αταμάν ήταν πολύ συγκινημένος στην τελετή υποδοχής της Εθνικής Τουρκίας από το Eurobasket, μετά το ιστορικό ασημένιο μετάλλιο αλλά και τον χαμένο τελικό από τη Γερμανία.

Οι Τούρκοι ετοίμασαν θερμή υποδοχή στην εθνική ομάδα μπάσκετ της χωράς, η οποία κατάφερε – υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν – να επιστρέψει στο βάθρο μετά από 24 χρόνια.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, κατά την διάρκεια των δηλώσεων του στους εκπροσώπους του Τύπου, δεν κατάφερε να κρύψει την συγκίνηση του και τα δάκρυα του.

«Η ιστορία γράφει τους πρωταθλητές. Ξέρουμε ότι είμαστε οι πρωταθλητές των καρδιών, αλλά θα γίνουμε και οι πραγματικοί πρωταθλητές. Φτάσαμε πολύ κοντά, το χάσαμε την τελευταία στιγμή. Θα έρθει η μέρα που θα το κατακτήσουμε κι αυτό», ανέφερε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, konuşması öncesinde duygusal anlar yaşadı. pic.twitter.com/Qf2oUio6kC — Tivibu Spor (@tivibuspor) September 15, 2025

«Είμαστε περήφανοι για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά προσωπικά είμαι πολύ στεναχωρημένος. Θέλαμε πραγματικά να φέρουμε αυτό το πρωτάθλημα στο τουρκικό έθνος. Το χάσαμε με το τελευταίο σουτ», πρόσθεσε.