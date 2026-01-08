Ο Εργκίν Αταμάν μπήκε με υψωμένες γροθιές στο Παναθηναϊκός – Βίρτους Μπολόνια

Ο Εργκίν Αταμάν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, πριν την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Βίρτους Μπολόνια στο Telekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague, με τον κόσμο του τριφυλλιού να δείχνει τη στήριξή του στον Εργκίν Αταμάν.

Στην ίσως πιο δύσκολη περίοδό του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Τούρκος προπονητής αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο παρκέ και απάντησε υψώνοντας τις γροθιές του προς τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε πως αν δεν κατακτήσει τη EuroLeague, ή το πρωτάθλημα με το τριφύλλι, θα αποχωρήσει από την Αθήνα.