Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στην 4η περίοδο του Παναθηναϊκού: Δεν είχαμε απάντηση, έπαιξαν καλύτερα και κέρδισαν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την τρίτη του ήττα στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια της Euroleague, χάνοντας με 85-78 από την Μπάγερν στο Μόναχο, για την 22η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Εμφανώς απογοητευμένος από το νέο αρνητικό αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε διάθεση για πολλές δηλώσεις στο flash interview.

“Στην τελευταία περίοδο Τζέσαπ, Ομπστ και Ντιμιτρίεβιτς έπαιξαν πολύ καλά και εμείς δεν είχαμε απάντηση. Έπαιξαν καλύτερα και κέρδισαν” περιορίστηκε να πει ο Τούρκος κόουτς του “τριφυλλιού”.