Ο Εργκίν Αταμάν τρόλαρε τους διαιτητές και ζήτησε αντιαθλητικό κατά του Κώστα Σλούκα στο Παναθηναϊκός – Μαρούσι

O Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 92-81 κόντρα στο Μαρούσι για την 16η αγωνιστική της GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να είναι έξαλλος από τη διαιτησία του αγώνα και να το δείχνει με απίθανο τρόπο.

Λίγα λεπτά πριν τη λήξη της αναμέτρησης, ο Εργκίν Αταμάν σήκωσε τις γροθιές του και έδειξε αντιαθλητικό, σε φάουλ που δώσανε στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Κώστα Σλούκα, εναντίον του Αμαρουσίου.

Ο προπονητής του “τριφυλλιού” τρόλαρε έτσι τους διαιτητές του αγώνα, καθώς ήταν δυσαρεστημένος από πλήθος αποφάσεών τους κατά τη διάρκεια του αγώνα της GBL.

Ο Αταμάν αποθεώθηκε έτσι από τον κόσμο στις κερκίδες.