Ο Έρικ Λαμέλα σταματά το ποδόσφαιρο και γίνεται συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα στην Σεβίλλη

Έτοιμος να ανταμώσει και πάλι με τον Ματίας Αλμέιδα, εμφανίζεται ο Έρικ Λαμέλα
Ο Ματίας Αλμέιδα (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Ματίας Αλμέιδα (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

“Βόμβα” από την Aργεντινή, σχετικά με το ποδοσφαιρικό μέλλον του Έρικ Λαμέλα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση!

Ο Έρικ Λαμέλα έλυσε πριν από λίγη ώρα το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και φέρεται να έχει βρει ήδη το νέο του… πόστο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρεται στην Αργεντινή, ο Λαμέλα αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της Σεβίλλης και στο πλευρό του Ματίας Αλμέιδα!

Πέραν της ΑΕΚ, Λαμέλα και Αλμέιδα είχαν συνεργαστεί στη Ρίβερ Πλέιτ και ως συμπαίκτες, αλλά και ως προπονητής – παίκτης!

