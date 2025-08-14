Ο Έρικ Λαμέλα σταματά το ποδόσφαιρο και γίνεται συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα στην Σεβίλλη

“Βόμβα” από την Aργεντινή, σχετικά με το ποδοσφαιρικό μέλλον του Έρικ Λαμέλα. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο γνωστός και έγκριτος δημοσιογράφος, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση!

Ο Έρικ Λαμέλα έλυσε πριν από λίγη ώρα το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ και φέρεται να έχει βρει ήδη το νέο του… πόστο στο χώρο του ποδοσφαίρου. Όπως αναφέρεται στην Αργεντινή, ο Λαμέλα αναμένεται να ενταχθεί στο προπονητικό επιτελείο της Σεβίλλης και στο πλευρό του Ματίας Αλμέιδα!

Erik Lamela se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.

El mediocampista rescindió su contrato en AEK, se retiró del fútbol y tendrá un nuevo desafío en el club en el que ya jugó.

@urieliugt pic.twitter.com/lmalDmRJtm — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 14, 2025

Πέραν της ΑΕΚ, Λαμέλα και Αλμέιδα είχαν συνεργαστεί στη Ρίβερ Πλέιτ και ως συμπαίκτες, αλλά και ως προπονητής – παίκτης!